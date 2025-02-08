08.02.2025 (10:00)

В Приморском крае военнослужащий ВВО, Герой России сержант Юрий Мушенков провел урок мужества для школьников

В средней школе села Раковка Приморского края состоялся урок мужества, организованный для юнармейцев отряда «Застава».

Мероприятие прошло при участии двух выдающихся гостей: председателя Уссурийского отделения «Боевое Братство», ветерана боевых действий в Афганистане Александра Коломейца, и участника специальной военной операции, Героя России сержанта Юрия Мушенкова.

В ходе урока мужества, гости рассказали школьникам о специфике специальной военной операции. Они подчеркнули, что мужество — это не отсутствие страха, а умение действовать вопреки ему ради защиты Родины и близких. Юрий Мушенков привёл примеры героизма своих товарищей, отметив: «Настоящий подвиг рождается не из наград, а из любви к своей стране и ответственности за тех, кто рядом».

Проведение уроков мужества играет ключевую роль в патриотическом воспитании. Они формируют у подрастающего поколения нравственные ориентиры, учат ценить мир и понимать цену подвигов. Личный пример героев, таких как Коломеец и Мушенков, вдохновляет ребят на активную гражданскую позицию, укрепляет чувство принадлежности к великой истории России.

По окончании урока юнармейцы поблагодарили гостей за искренность и подаренные эмоции. Всероссийское общество «Боевое Братство» и педагоги школы села Раковка выразили надежду, что подобные мероприятия станут традицией, объединяющей героев разных эпох и молодёжь.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице