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08.02.2025 (10:00)

В Приморском крае военнослужащий ВВО, Герой России сержант Юрий Мушенков провел урок мужества для школьников

В средней школе села Раковка Приморского края состоялся урок мужества, организованный для юнармейцев отряда «Застава».

Мероприятие прошло при участии двух выдающихся гостей: председателя Уссурийского отделения «Боевое Братство», ветерана боевых действий в Афганистане Александра Коломейца, и участника специальной военной операции, Героя России сержанта Юрия Мушенкова. 

В ходе урока мужества, гости рассказали школьникам о специфике специальной военной операции. Они подчеркнули, что мужество — это не отсутствие страха, а умение действовать вопреки ему ради защиты Родины и близких. Юрий Мушенков привёл примеры героизма своих товарищей, отметив: «Настоящий подвиг рождается не из наград, а из любви к своей стране и ответственности за тех, кто рядом». 

Проведение уроков мужества играет ключевую роль в патриотическом воспитании. Они формируют у подрастающего поколения нравственные ориентиры, учат ценить мир и понимать цену подвигов. Личный пример героев, таких как Коломеец и Мушенков, вдохновляет ребят на активную гражданскую позицию, укрепляет чувство принадлежности к великой истории России. 

По окончании урока юнармейцы поблагодарили гостей за искренность и подаренные эмоции. Всероссийское общество «Боевое Братство» и педагоги школы села Раковка выразили надежду, что подобные мероприятия станут традицией, объединяющей героев разных эпох и молодёжь. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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