08.02.2025 (09:00)

Расчет БпЛА инженерного подразделения группировки войск «Север» уничтожил два гексакоптера типа «Баба Яга» ВСУ в небе в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет БпЛА инженерного подразделения группировки войск «Север» уничтожил два гексакоптера типа «Баба Яга» ВСУ в небе в приграничном районе Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения БпЛА ВСУ в приграничном районе Курской области.

Расчеты боевых беспилотников постоянно дежурят в небе и выявляют разведывательные и ударные дроны противника с установленной системой сбросов мин или выстрелов.

В ходе боевого дежурства постом воздушного наблюдения инженерного подразделения группировки войск «Север» был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа «Баба Яга», направлявшийся на бомбардировку наших передовых позиций.

Начальник расчета БпЛА принял решение таранить беспилотник противника дроном и сразу отправить следующий дрон для разведки, которая подтвердила сбитие цели.

Позже передовые подразделения обнаружили второй аналогичный вражеский беспилотник и обратились к этому же расчету БпЛА. Начальник расчета направил второй дрон для защиты боевых товарищей.

Менее чем за один час противник потерял два тяжелых ударных дрона типа «Баба Яга».

Каждый БпЛА подобного типа оборудован базовой станцией для управления и может нести несколько мин в качестве полезной нагрузки.

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