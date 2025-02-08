08.02.2025 (08:00)

Военные топографы общевойсковой армии группировки войск «Запад» в свой профессиональный праздник выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные топографы общевойсковой армии группировки войск «Запад» в свой профессиональный праздник выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции

Военные топографы общевойсковой армии группировки войск «Запад» на одном из направлений в зоне проведения СВО обеспечивают подразделения подробными картами местности, занимаются геодезической привязкой огневых позиций артиллерии, расчетами профилей местности, построением зон видимости, определением углов закрытия.

Одной из самых важных задач является подготовка штурмовых подразделений по программе ориентирование на местности. Каждый военнослужащий должен изучить карту, чтобы знать местность до каждой складки, «до каждой кочки» для безопасного перемещения и гарантированного выполнения боевых задач, а также целеуказания целей противника.

При этом военные топографы участвуют непосредственно в боевой работе на передовой. В частности, навигационно-геодезические отделения при помощи современных приборов и БпЛА проводят разведку местности и определяют цели для точного нанесения ударов по врагу.

По фото- и видеоданным с разведывательных дронов они готовят объемные 3D-модели и макеты местности. После этого оператор выявляет позиции противника и передает координаты непосредственно командованию для нанесения огневого поражения. Современное программное обеспечение и профессионализм военных топографов позволяет выявлять любые, даже хорошо скрытые цели. Собранная и обработанная оперативная информация используется и при планировании наземных операций группировки Запад в зоне специальной военной операции.

Через единую информационную систему карты доступны военнослужащим в электронном виде. Но и бумажный носитель никто не отменял. У военных топографов на вооружении типография на колёсах.

Любое количество в любом масштабе. Словно свежая пресса – с новыми деталями, последними изменениями обстановки.

Объекты противника отображены на карту. Геодезическая привязка необходима и на огневых позициях.

Сориентироваться на местности помогают пункты геодезической сети.

Наличие боевого охранения – необходимый элемент при работе военных топографов. Привязавшись к геодезическому пункту через систему ГЛОНАСС, можно определить координаты любой точки на местности. Удар из точки «А» в точку «Б» можно нанести с математической точностью.

Военные топографы одними из первых появляются на самых опасных и непроходимых направлениях. Проводят топографическую разведку, доставляют на передовую карты местности.

Может ли пройти колонна техники по той дороге или переправе, выгодна ли позиция для атаки, где может подстерегать опасность – все это становится понятно только тогда, когда взглянешь на карту. На передовой от каждого небольшого знака и пометки на планшете может зависеть не только успех наступления, но и жизнь военнослужащих.

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