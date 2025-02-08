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08.02.2025 (07:30)

Уссурийские десантники отдельного бригады ВДВ в полевых условиях восстанавливают и модернизируют технику и вооружение в приграничных районов Курской области

Ремонтная рота Уссурийских десантников с первых дней СВО осуществляет ремонтное обеспечение соединения. Подразделение производит ремонт колёсной и гусеничной техники, а также вооружения.

В распоряжении ремонтной роты есть всё необходимое оборудование. Подъемные механизмы, для транспортировки габаритных и тяжелых грузов и даже токарные станки для изготовления и шлифовке нужных деталей. В состав батальона входит взвод специальных работ, где десантники занимаются множеством специфических задач, в том числе проводят модернизацию техники путем обваривания машин и техники защитными сетками против FPV дронов.

Благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтного подразделения Уссурийского соединения ВДВ в полевых условиях проводятся восстановительные работы любой сложности. 

В целях поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения боевых действий, в приоритете ремонтируется основное вооружение, которое необходимо для выполнения боевых задач.

Также, на счету Уссурийских десантников-ремонтников не одна единица восстановленной трофейной вражеской техники как в зоне СВО, так и в приграничных районах Курской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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