08.02.2025 (07:00)
На полигоне группировки войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции ежедневно идёт боевая подготовка экипажей БМП-3
Экипажи БМП-3 группировки войск «Днепр» на танковом полигоне отработали занятия по вождению, стрельбам из штатного вооружения, загрузки боекомплекта и личного состава в боевую машину пехоты.
В ходе занятий экипажи отработали норматив по стрельбе из закрытой огневой позиции и на ходу, по мишеням имитирующим условного противника на дальности от 500 до 4000м. Огонь велся из 100-мм орудия, 30-мм спаренной автоматической пушки и 7,62-мм пулемётом в едином блоке, а также двух пулемётов в автономных установках в носовой части корпуса.
Помимо этого, экипаж выполнил приёмы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности.
Боевой подготовкой экипажей занимаются опытные командиры, неоднократно принимавшие участие в боевых действиях.