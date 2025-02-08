08.02.2025 (07:00)

На полигоне группировки войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции ежедневно идёт боевая подготовка экипажей БМП-3



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне группировки войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции ежедневно идёт боевая подготовка экипажей БМП-3

Экипажи БМП-3 группировки войск «Днепр» на танковом полигоне отработали занятия по вождению, стрельбам из штатного вооружения, загрузки боекомплекта и личного состава в боевую машину пехоты.

В ходе занятий экипажи отработали норматив по стрельбе из закрытой огневой позиции и на ходу, по мишеням имитирующим условного противника на дальности от 500 до 4000м. Огонь велся из 100-мм орудия, 30-мм спаренной автоматической пушки и 7,62-мм пулемётом в едином блоке, а также двух пулемётов в автономных установках в носовой части корпуса.

Помимо этого, экипаж выполнил приёмы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности.

Боевой подготовкой экипажей занимаются опытные командиры, неоднократно принимавшие участие в боевых действиях.

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