08.02.2025 (06:30)

Минобороны России публикует первые кадры из освобождённого сегодня населенного пункта Дзержинска (Торецк)



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Минобороны России публикует первые кадры из освобождённого сегодня населенного пункта Дзержинска (Торецк)

При освобождении города Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны» в ходящие в состав группировки войск «Центр».

Подразделения группировки за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки – это более 26 тыс. военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

Дзержинск самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации (городской общины). На начало 2022 г. общее число жителей Торецкой агломерации составляло более 73,5 тыс. жителей, непосредственно в Дзержинске – около 35 тыс. жителей.

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