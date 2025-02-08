08.02.2025 (06:30)
Минобороны России публикует первые кадры из освобождённого сегодня населенного пункта Дзержинска (Торецк)
При освобождении города Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны» в ходящие в состав группировки войск «Центр».
Подразделения группировки за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки – это более 26 тыс. военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.
Дзержинск самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации (городской общины). На начало 2022 г. общее число жителей Торецкой агломерации составляло более 73,5 тыс. жителей, непосредственно в Дзержинске – около 35 тыс. жителей.