07.02.2025 (22:30)

Огневые точки условного противника уничтожили огнеметчики ЦВО на занятиях в Сибири

Военнослужащие огнемётных расчетов мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), во время занятий по боевой подготовке отработали уничтожение огневых точек условного противника из РПО ПДМ-А «Шмель-М» на занятиях в Сибири.

В рамках мероприятия по боевой подготовке личному составу огнеметного подразделения была поставлена учебно-боевая задача: подавить огневые точки, обнаруженные в ходе ведения воздушной разведки. Расчёты реактивных пехотных огнеметов «Шмель-М» выдвинулись в указанный район и по команде руководителя занятия отработали поражение замаскированных укреплённых огневых точек условного противника на расстоянии от 100 до 500 метров. В ходе занятия военнослужащие также отработали навыки передвижения на поле боя и выбора укрытия на местности. Под руководством опытных инструкторов приняли участие в занятиях по военно-медицинской подготовке, на которых на практике отработали способы оказания доврачебной помощи при различных ранениях.

Занятие огнеметных подразделений проходило на полигоне в Кемеровской области, в нем было задействовано более 20 военнослужащих.

РПО ПДМ-А «Шмель-М» является высокоточным мобильным штурмовым оружием, которое используется для огневой поддержки войск, а также в ближнем бою. Огнемет позволяет поражать условного противника в укрытиях и в легкобронированной технике на удалении до 1,7 км.

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