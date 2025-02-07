07.02.2025 (21:30)

Концерт для участников СВО состоялся в военном госпитале Самары

Концерт для участников специальной военной операции (СВО), находящихся на излечении, состоялся в военном госпитале Самары.

Перед военнослужащими с концертной программой «Для вас любимые!» выступила Евгения Шушарина. Артистка исполнила патриотические и русские народные песни. На концерте также присутствовал медицинский персонал 426 военного госпиталя.

Мероприятие было организовано творческим коллективом Дома офицеров Самарского гарнизона. Культурно-художественную поддержку участников специальной военной операции данный коллектив оказывает на постоянной основе.

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