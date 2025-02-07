07.02.2025 (19:30)

Команда общевойсковой армии ЦВО победила на чемпионате ЦВО по армейскому рукопашному бою в Екатеринбурге

Команда общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Поволжье, победила на чемпионате ЦВО по армейскому рукопашному бою. Турнир прошёл на базе спортивного центра гвардейского мотострелкового соединения в Екатеринбурге.

В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Урала, Сибири, Поволжья и Республике Таджикистан. В числе участников военнослужащие по призыву, участники специальной военной операции (СВО), победители и призёры всероссийских и международных состязаний. Кроме того, большая часть спортсменов имеет специальные звания «кандидат в мастера спорта» и «мастер спорта России».

По традиции, в ходе церемонии открытия, для спортсменов, судейской коллеги и почётных гостей выступили артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, которые исполнили несколько лирических и патриотических композиций. Впервые в рамках окружного чемпионата по армейскому рукопашному бою состоялась церемония принятия школьников в ряды детско-юношеского военно-патриотического спортивного клуба.

Чемпионат проходил в течении двух дней. На ковре было проведено 28 конкурентных поединков по схеме до двух поражений в каждой весовой категории. Судейство поединков осуществляли судьи высшей судейской категории.

По результатам состязаний победу одержала команда общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в Поволжье. Серебряными призёрами стали военнослужащие, которые проходят службу в отдельном гвардейском соединении специального назначения, дислоцированном в Самарской области. Замкнули тройку лидеров военнослужащие Уральского гвардейского танкового соединения. Победителям и призёрам вручили грамоты, медали и памятные подарки. Кроме того, из числа наиболее подготовленных спортсменов была сформирована команда, которая представит ЦВО на чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою в Чите.

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