07.02.2025 (17:30)

Тренировку по предотвращению захвата аппаратных связи провели военные связисты в Новосибирской области

Военнослужащие подразделения антитеррора соединения связи Центрального военного округа (ЦВО) отразили нападение условных террористов на воинскую часть, предотвратив захват и повреждение аппаратных связи в ходе тренировки по противодействию терроризму в Новосибирской области.

По замыслу тренировки условная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) скрытно вторглась на территорию воинской части с целью захвата и повреждения аппаратуры связи. Выдвинувшись к месту проникновения «противника», группа противодействия терроризму вступила в бой. Блокировав и отрезав пути к отступлению, военнослужащие уничтожили диверсантов огнём из автоматов АК-74 и пулеметов Калашникова.

В ходе проведения тренировки были отработаны вопросы тактики действий подразделения антитеррора в различных ситуациях, вопросы взаимодействия между подгруппами, а также был выполнен осмотр зданий и военных объектов группой разминирования для поиска возможных, установленных «террористами», взрывных устройств.

Всего в тренировке были задействованы более 20 военнослужащих соединения связи ЦВО.

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