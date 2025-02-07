07.02.2025 (16:30)

Командование 201-й российской военной базы приняло участие в заседании организационного комитета «Победа» в Таджикистане

В Российско-Таджикском (Славянском) университете (РТСУ) состоялось заседание организационного комитета «Победа» при участии командования 201-й российской военной базы и послов стран СНГ в Таджикистане. В мероприятии также приняли участие руководства аппарата Атташе по вопросам обороны Посольства России в Таджикистане, группы пограничного сотрудничества ФСБ России, Душанбинской епархии Русской Православной Церкви, представители Россотрудничества в Таджикистане, учебных учреждений, общественных и ветеранских организаций, а также российские соотечественники.

«День Победы имеет особое значение для каждого из нас, и мы, как военнослужащие, осознаем всю глубину того вклада, который был сделан нашими предками для защиты Родины и мира. Великое событие 9 мая 1945 года, ставшее символом мужества, героизма и единства народов, продолжает вдохновлять нас и сегодня», - отметил в своем приветственном слове командир 201-й российской военной базы Андрей Марушкин.

Также в своей речи командир российского соединения заявил, что военнослужащие 201-й военной базы готовы принять участие и оказать содействие в организации мероприятий в Таджикистане, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Я уверен, что нашими общими усилиями мы справимся с поставленными задачами и проведем празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне достойно и на высшем уровне», - завершая выступление сказал Андрей Марушкин.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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