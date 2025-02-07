07.02.2025 (18:30)

Подразделения группировки войск «Центр» освободили город Дзержинск Донецкой Народной Республики на Александро-Калиновском направлении

При освобождении города Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования «Ветераны». Дзержинск самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации (городской общины). На начало 2022 г. общее число жителей Торецкой агломерации составляло более 73,5 тыс. жителей, непосредственно в Дзержинске – около 35 тыс. жителей.

Как и многие другие крупные города Донбасса, киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Для обороны также использовались терриконы и шахты, расположенные в северной и западной частях города. Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника.

Для удержания Дзержинска и других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию, противник стянул внушительные силы в количестве восьми бригад. Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тыс. военнослужащих. Среди них наиболее мотивированные и преданные бандеровскому режиму националистические формирования, в т.ч. бригада «Азов», а также подразделения иностранных наемников.

Наши войска за пять месяцев боев за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки – это более 26 тыс. военнослужащих. При этом суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожили свыше 240 танков и других бронированных машин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

Площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 кв. км. Кроме того, в ходе операции по освобождению города Дзержинск освобождено 11 населенных пунктов Торецкой агломерации (городской общины) и 139 кв. км территории. Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 км.

В настоящее время подразделения группировки войск «Центр» продолжают освобождение остальных населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию.

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