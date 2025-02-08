08.02.2025 (06:00)

Военнослужащие инженерного полка группировки войск «Центр» рассказали о своих задачах в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие инженерного полка группировки войск «Центр» рассказали о своих задачах в зоне СВО

Военнослужащие 40-го гвардейского инженерного полка группировки войск «Центр» рассказали о своей службе в инженерных войсках в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Специалисты-инженеры филигранно управляют самую сложную технику, круглосуточно обследуют и разминируют городские кварталы, приусадебные участки и укрепления, оставленные противником, прокладывают колонные пути, оборудуют переправы и укрытия для личного состава и техники. Обеспечивают подразделения светом, водой, строительными материалами, маскируют тыловые районы подразделений, а также оборудуют ложные позиции с использованием макетов.

«Поставили задачу зачистить поле. При произведении работ было обнаружено две противотанковые мины ТМ-62. Устранили методом сдерживания окошки на обнаружении сюрпризов, чтобы не было под ТМ-кой. В процессе сдерживания все обошлось удачно, сюрпризов не оказалось. Устранили две мины. Служить нравится, ребята тоже хорошие, команда сработанная. Работаем удачно, хорошо», – рассказал сапер Алексей Авдеев.

Большой артиллерийский тягач (БАТ-2) и инженерная машина разграждения (ИМР-2) являются основной техникой с помощью, которой осуществляется подготовка колонных путей для обеспечения успешного продвижения российских войск.

Благодаря мужеству и профессионализму инженерных подразделений группировки войск «Центр» к российские подразделения могут быстро и безопасно перемещаться по зоне проведения СВО, выполнять боевые задачи и оказывать помощь мирному населению.

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