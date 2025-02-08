08.02.2025 (05:30)

«Ураганы» обеспечивают продвижение мотострелков группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player «Ураганы» обеспечивают продвижение мотострелков группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» регулярно наносят ракетные удары по позициям ВСУ, обеспечивая продвижение российским мотострелкам.

Артиллеристы несут круглосуточное боевое дежурство, тесно взаимодействуя с расчётами БпЛА и разведывательными подразделениями. Как правило расчёты работают по целям, которые находятся глубоко в тылу противника. Прежде всего это склады с боеприпасами, техника, а также опорники ВСУ.

«Цели — это живая сила противника, легкобронированная техника, в общем по тылам бьём, обрабатываем тылы. В последнее время противник стих, личного состава там не хватает, техники. Всё стало намного меньше. Самое главное это маскировка, приезжаем, быстро отрабатываем и уезжаем. Также у нас установлена система РЭБ против «птичек». Долго на одном месте не стоим. Постоянно меняем позиции, перекатываемся», – сказал в ходе беседы военнослужащий с позывным «Восемнадцатый».

Основная задача артиллеристов восточной группировки - оказать поддержку штурмовым подразделениям, которые сейчас зачищают лесополосы к северу от Великой Новоселки.

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