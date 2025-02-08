08.02.2025 (05:00)

Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке штурмовых подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

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