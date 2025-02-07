07.02.2025 (17:00)

Заместитель Министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил награды лучшим ученым Минобороны России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Заместитель Министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил награды лучшим ученым Минобороны России

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды лауреатам конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ.

Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в преддверии профессионального праздника ученых - Дня российской науки.

За достигнутые высокие результаты в научной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации были вручены премии и знаки отличия в номинациях «Лучший молодой ученый», «Лауреат конкурса в области науки», «За лучшую научную работу».

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Василий Трушин, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, а также вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев.

«Завтра наша страна отмечает профессиональный праздник наших ученых – День российской науки. Именно с этой даты, вот уже на протяжении 300 лет, продолжается славный путь российских ученых, новаторов и изобретателей. Людей, чьи исследования, открытия и разработки лежат в основе передового развития не только России, но и всего мира. Как и прежде, наука имеет важное значение для государства. Она всегда была, есть и будет фундаментом нашего суверенитета и развития», - сказал заместитель главы военного ведомства, открывая церемонию.

«Отмечая роль военных ученых, необходимо сказать, что сегодня они находятся на передовой во всех смыслах этого слова. Вместе с офицерами штабов и боевых подразделений ими проводится постоянная работа по изучению и обобщению опыта специальной военной операции. Проводятся испытания новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, изучение, в том числе и трофейной техники. Ведущую роль в решении данной задачи продолжают играть сотрудники научно-исследовательских организаций и военно-учебных заведений Министерства обороны», - подчеркнул заместитель Министра обороны РФ.

Виктор Горемыкин от имени Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова поздравил победителей конкурсов и пожелал им новых успехов, а всем нам победы.

В 2024 году конкурсными комиссиями Министерства обороны Российской Федерации были рассмотрены 96 научных работ и 18 конкурсных дел.

Bceгo в конкурсах приняло участие более 350 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

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