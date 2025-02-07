07.02.2025 (17:00)
Заместитель Министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил награды лучшим ученым Минобороны России
Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды лауреатам конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ.
Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в преддверии профессионального праздника ученых - Дня российской науки.
За достигнутые высокие результаты в научной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации были вручены премии и знаки отличия в номинациях «Лучший молодой ученый», «Лауреат конкурса в области науки», «За лучшую научную работу».
В торжественном мероприятии приняли участие председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Василий Трушин, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, а также вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев.
«Завтра наша страна отмечает профессиональный праздник наших ученых – День российской науки. Именно с этой даты, вот уже на протяжении 300 лет, продолжается славный путь российских ученых, новаторов и изобретателей. Людей, чьи исследования, открытия и разработки лежат в основе передового развития не только России, но и всего мира. Как и прежде, наука имеет важное значение для государства. Она всегда была, есть и будет фундаментом нашего суверенитета и развития», - сказал заместитель главы военного ведомства, открывая церемонию.
«Отмечая роль военных ученых, необходимо сказать, что сегодня они находятся на передовой во всех смыслах этого слова. Вместе с офицерами штабов и боевых подразделений ими проводится постоянная работа по изучению и обобщению опыта специальной военной операции. Проводятся испытания новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, изучение, в том числе и трофейной техники. Ведущую роль в решении данной задачи продолжают играть сотрудники научно-исследовательских организаций и военно-учебных заведений Министерства обороны», - подчеркнул заместитель Министра обороны РФ.
Виктор Горемыкин от имени Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова поздравил победителей конкурсов и пожелал им новых успехов, а всем нам победы.
В 2024 году конкурсными комиссиями Министерства обороны Российской Федерации были рассмотрены 96 научных работ и 18 конкурсных дел.
Bceгo в конкурсах приняло участие более 350 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.