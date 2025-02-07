07.02.2025 (23:00)

Экипажи морской авиации Балтийского флота отработали аварийное покидание воздушного судна с парашютом

В Калининградской области лётный состав морской авиации Балтийского флота совместно со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения морской авиации флота отработали аварийное покидание воздушного судна с выполнением практических прыжков с парашютом.

Десантирование осуществлялось с различных высот от 900 метров до 2500 метров. Прыжки выполнялись с задержкой раскрытия парашюта, на площадку ограниченных размеров.

Параллельно специалисты поисково-спасательных и парашютно-десантных служб отработали нормативы, необходимые при эвакуации личного состава из самолета, терпящего бедствие.

Всего в тренировке приняли участие около 50 военнослужащих летного состава, выполнено порядка 100 прыжков. Десантирование проводилось с многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-8 с использованием системы «Арбалет» и парашютами Д1-5У.

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава морской авиации Балтийского флота для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

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