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07.02.2025 (22:00)

Учебно-полевые сборы с участниками юнармейского движения прошли в Зауралье

Учебно-полевые сборы с юнармейцами под руководством опытных наставников прошли в Курганской области. Участие в них приняли более 50 школьников.

Участники юнармейского движения выполнили марш-бросок протяжённостью около 17 км в лесистой местности. В ходе преодолении дистанции ребята получили навыки ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи, а также изучили устройство автомата Калашникова (АК-74) и выполнили разборку-сборку АК-74, снаряжение и разряжение магазина. Кроме того, для школьников отдельно были проведены занятия по приготовлению пищи в полевых условиях и оборудованию полевого лагеря.

Учебно-полевые сборы с юнармейцами Зауралья проводятся дважды в год: зимой и летом. Главная цель – это получение практических навыков по основам военной службы, патриотическое воспитание и организация спортивного и культурного досуга подрастающего поколения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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