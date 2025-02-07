07.02.2025 (22:00)

Учебно-полевые сборы с участниками юнармейского движения прошли в Зауралье

Учебно-полевые сборы с юнармейцами под руководством опытных наставников прошли в Курганской области. Участие в них приняли более 50 школьников.

Участники юнармейского движения выполнили марш-бросок протяжённостью около 17 км в лесистой местности. В ходе преодолении дистанции ребята получили навыки ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи, а также изучили устройство автомата Калашникова (АК-74) и выполнили разборку-сборку АК-74, снаряжение и разряжение магазина. Кроме того, для школьников отдельно были проведены занятия по приготовлению пищи в полевых условиях и оборудованию полевого лагеря.

Учебно-полевые сборы с юнармейцами Зауралья проводятся дважды в год: зимой и летом. Главная цель – это получение практических навыков по основам военной службы, патриотическое воспитание и организация спортивного и культурного досуга подрастающего поколения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице