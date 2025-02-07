07.02.2025 (21:00)

В Сибири подразделение антитеррора соединения спецназа ЦВО отразило нападение условного противника на КПП в ходе тренировки

Военнослужащие подразделения антитеррора соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, в ходе тренировки отразили нападение противника на контрольно-пропускной пункт (КПП).

По замыслу тренировки вооруженная группа «противника» произвела атаку на дежурную смену КПП воинской части с целью захвата штаба. Военнослужащие подразделения антитеррора были подняты по тревоге и оперативно прибыли к обороняющемуся наряду по КПП. Заняв огневые позиции и открыв огонь на поражение, отразили атаку неприятеля. Группа условного противника, предпринявшая попытку к отступлению, была заблокирована и уничтожена огнем из 7,62-мм пулеметов «Печенег» и штатного оружия.

Кроме того, военнослужащие отработали задачи эвакуации условно раненных. Для максимального приближения обстановки к боевой в ходе тренировки были использованы средства имитации, холостые боеприпасы и дымовые шашки.

Всего мероприятии боевой подготовки было задействовано более 20 военнослужащих.

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