07.02.2025 (20:00)

Военнослужащие ВВО обучаются индивидуальным приемам эффективной стрельбы на полигонах в Забайкалье

Около тысячи военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) осваивают индивидуальные приемы эффективной стрельбы сразу на нескольких полигонах в Забайкальском крае.

Офицеры и инструкторы подразделений в ходе занятий по огневой подготовке проводят индивидуальную работу с каждым военнослужащим, с целью повышения результативности ведения стрельбы из современных автоматов АК-12, пулеметов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Для этого на стрельбищах оборудовано несколько сотен различных мишеней, имитирующих технику и личный состав вероятного противника.

В целях совершенствования умений по грамотному управлению и ведению огня подразделений в различных условиях обстановки, не менее 50 процентов занятий проводится в ночное время.

Также в программу подготовки личного состава включены попутные занятия по инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, военнослужащие совершенствуют навыки решения тактических задач в составе отделений и взводов в условиях современного общевойскового боя.

На каждом полигоне оборудованы пункты обогрева личного состава, где личный состав после отработки учебных вопросов, может согреться.

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