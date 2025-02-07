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07.02.2025 (19:00)

В Забайкалье в окружном учебном центре ВВО проходит подготовка военнослужащих в составе экипажей БМП-2

В Забайкальском крае в Окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа (ВВО) проходят полевые занятия с военнослужащими в составе экипажей боевых машин пехоты БМП-2.

Учебный процесс организован на полигоне Красный Яр, где офицеры и военнослужащие, уже имеющие боевой опыт, помогают экипажам освоить управление техникой и штатным вооружением. Программа обучения личного состава включает в себя занятия по технической подготовке, вождению и огневой подготовке.

Образовательный процесс выстроен таким образом, чтобы за предоставленное время военнослужащие могли научиться эффективно применять боевую машину с учётом опыта проведения специальной военной операции. Кроме того, при эксплуатации машины экипажем учитываются температурный режим, характеристики погоды, а также особенности рельефа местности. 

Дополнительно на полигоне отрабатываются задачи по порядку действий экипажа в нештатных ситуациях, противодействию БПЛА и другим актуальным вопросам.

Ранее с личным составом прошли занятия по теоретической подготовке с работой на электронных симуляторах, выполнением вводных задач по преодолению препятствий, ведению разведки местности и объектов «противника» в виртуальном пространстве. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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