Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.02.2025 (18:00)

В Приморское крае военнослужащие ВВО осваивают уничтожение боевой техники из противотанковых гранатомётов РПГ-7В

На полигоне Сергеевский гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае, в рамках сборов, военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из гранатомётов РПГ-7В.

В ходе практических занятий, обучающиеся выполняют боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

 Военнослужащие отрабатывают элементы ведения современного боя, проводят разведку местности, тренируются ориентироваться в условиях сложной пересечённой местности и постоянно меняющейся тактической обстановки.

Помимо этого, с гранатомётчиками проводятся занятия по маскировке, классификации целей, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможной дальности, как в светлое, так и в тёмное время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false