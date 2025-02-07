07.02.2025 (18:00)

В Приморское крае военнослужащие ВВО осваивают уничтожение боевой техники из противотанковых гранатомётов РПГ-7В

На полигоне Сергеевский гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае, в рамках сборов, военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из гранатомётов РПГ-7В.

В ходе практических занятий, обучающиеся выполняют боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

Военнослужащие отрабатывают элементы ведения современного боя, проводят разведку местности, тренируются ориентироваться в условиях сложной пересечённой местности и постоянно меняющейся тактической обстановки.

Помимо этого, с гранатомётчиками проводятся занятия по маскировке, классификации целей, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможной дальности, как в светлое, так и в тёмное время суток.

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