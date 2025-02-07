07.02.2025 (04:00)

В Ростовской области в 1,5 раза увеличилось количество желающих заключить контракт с Минобороны России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ростовской области в 1,5 раза увеличилось количество желающих заключить контракт с Минобороны России

В первом месяце 2025 года количество жителей Ростовской области, желающих заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По статистике и по факту видно, что количество желающих заключить контракт увеличивается, - рассказывает инструктор пункта отбора на военную службу по контракту сержант Эдуард Трегубов, - С собой кандидату необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы на ближайших родственников, банковские реквизиты, на которые военнослужащий будет получать денежное довольствие, и результаты медицинской комиссии, которую можно пройти на пункте отбора».

Специалисты кадровых органов Южного военного округа (ЮВО) информируют граждан об особенностях прохождения службы, получения военно-учётной специальности, положенных выплатах и льготах для заключившего контракт и членов их семей.

Помимо информирования, инструкторы пункта отбора проводят медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор с гражданами, изъявившими желание вступить в ряды Вооруженных Сил России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице