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07.02.2025 (16:00)

На Тихоокеанском флоте начались сборы с лейтенантами-выпускниками военных вузов 2024 года

Во Владивостоке, на базе соединения морской пехоты   Тихоокеанского флота (ТОФ) начались сборы с офицерами-выпускниками высших военных учебных заведений 2024 года.

В программу сборов включены лекционные, практические и инструкторско-методические занятия по всем предметам боевой подготовки, а также проверка уровня профессиональных знаний и навыков лейтенантов, приобретенных в военно-учебных заведениях.

Основной целью мероприятия является закрепление навыков, необходимых молодым офицерам для выполнения своих должностных обязанностей и единое понимание форм и методов обучения подчиненных. Важным вопросом в рамках подготовки будет изучение боевого применение беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и способов борьбы с БпЛА противника.

В сборах принимают участие более 30 выпускников, которые прибыли для дальнейшей службы на ТОФ. Особое внимание в ходе учебно-методического сбора будет уделено внедрению опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Заключительным этапом станут контрольные занятия по тактической подготовке на учебно-тренировочном комплексе «Клерк» полигона «Бамбурово».

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Сборы , Восточный военный округ
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