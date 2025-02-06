06.02.2025 (22:45)
В Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил коллектив ЦАТРА с 95-летием
Праздничный вечер, посвященный 95-летию, состоялся в Центральном академическом театре Российской армии.
С юбилеем коллектив театра поздравил Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.
«Театр армии - настоящий храм искусства и творческих экспериментов, плеяда блестящих артистов неизменно радует публику исполнительским мастерством и яркими ролями», - сказано в поздравительной телеграмме, которую с главной сцены зачитал директор Департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный.
Андрей Белоусов обратил внимание на то, что постановки Театра армии о величии страны и силе духа народа вдохновляют зрителей и способствуют военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.
Глава военного ведомства подчеркнул, что в условиях специальной военной операции деятельность театра приобретает особое значение.
«Спектакли о событиях и героях наших дней пробуждают в сердцах людей любовь к родной стране, чувство сопричастности к ее судьбе, уважение к истории Отечества и подвигов его защитников вселяют веру в победу над врагом», - подчеркнул Министр обороны РФ.
Андрей Белоусов выразил признательность коллективу театра за непрестанное служение искусству и Родине, а также пожелал новых творческих достижений и успешных премьер.
Директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный, в свою очередь, обратил внимание на то, что театр является ярчайшей звездой, настоящей жемчужиной плеяды центральных военных учреждений культуры.
«Артисты с момента создания театра выступают и в удаленных частях, соединениях, гарнизонах, госпиталях. В зоне проведения специальной военной операции поддерживают наших бойцов и членов их семей. Вселяют уверенность в победу», - сказал Артем Горный.
Он обратился с пожеланием успехов на культурном пути и непрерывного вдохновения.
На главной сцене в праздничном концерте для зрителей выступил легендарный Ансамбль песни и пляски им. Александрова с композициями «Несокрушимый театр, легендарный театр», «Ласточка – лети» и «Василий Теркин».
Актеры театра показали фрагменты из самых любимых зрителями спектаклей: «Гусарская баллада», «С тобой и без тебя», «Маскарад», «Капитанская дочка».
Поздравить театр с юбилеем пришли и именитые российские артисты, среди которых Александр Розенбаум, Александр Домогаров, Юта, Эдгард Запашный и многие другие. Прозвучали поздравления от ведущих театров Москвы.
Также коллектив театра поздравили по видеосвязи участники специальной военной операции.
Справочно:
За почти вековую историю Центральным академическим театром Российской Армии были выпущены 410 премьер. На самую большую драматическую сцену выходили великие народные артисты СССР Любовь Добржанская, Владимир Зельдин, Нина Сазонова, Людмила Касаткина и многие-многие другие. Сегодня лучшие театральные традиции сохраняют народная артистка СССР Людмила Чурсина, народные артистки РСФСР Лариса Голубкина, Алина Покровская, народная артистка России Ольга Богданова и передают опыт молодому поколению. Такой преемственностью Театр Армии всегда гордился.
Сегодня Театр Российской Армии по праву является флагманом отечественной культуры – в репертуаре более 40 спектаклей, творческие бригады выезжают «за ленту», военнослужащие и их семьи снова ярчайшие представители общества, и, по-прежнему, главные зрители театра. Директор театра, депутат Московской городской Думы Милена Авимская и главный режиссер, народный артист России Александр Лазарев вновь собирают в театре лучшие творческие силы – артистов, режиссеров, художников, не забывая о многолетних традициях.