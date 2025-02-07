07.02.2025 (08:00)
Артиллеристы группировки войск Днепр уничтожили блиндажи противника на Ореховском направлении в Запорожской области
На Ореховском направлении в Запорожской области военнослужащие артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям противника, оборудовавшего позиции в лесополосе.
Разведку местности проводили расчеты беспилотных летательных аппаратов, обнаружив движение личного состава ВСУ, было установлено наблюдение за данным районом.
После доразведки и подтверждения о наличии укреплений и личного состава противника, координаты были переданы на пункт управления соединения.
Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 точными попаданиями уничтожили блиндажи противника.
Результаты боевой работы зафиксировал оператор разведывательного дрона в ходе ведения объективного контроля и корректировки огня.
Артиллеристы группировки войск Днепр продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника, поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений.