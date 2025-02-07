07.02.2025 (08:00)

Артиллеристы группировки войск Днепр уничтожили блиндажи противника на Ореховском направлении в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск Днепр уничтожили блиндажи противника на Ореховском направлении в Запорожской области

На Ореховском направлении в Запорожской области военнослужащие артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям противника, оборудовавшего позиции в лесополосе.

Разведку местности проводили расчеты беспилотных летательных аппаратов, обнаружив движение личного состава ВСУ, было установлено наблюдение за данным районом.

После доразведки и подтверждения о наличии укреплений и личного состава противника, координаты были переданы на пункт управления соединения.

Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 точными попаданиями уничтожили блиндажи противника.

Результаты боевой работы зафиксировал оператор разведывательного дрона в ходе ведения объективного контроля и корректировки огня.

Артиллеристы группировки войск Днепр продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника, поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений.

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