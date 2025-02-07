07.02.2025 (07:30)

Подразделения группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области

Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать противника в приграничном районе Курской области.

Мотострелки день за днем успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований. Военнослужащие выполняют задачи как по штурму, так и по закреплению освобожденных территории. В ходе боевых действий бойцы, оттесняя противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.

На кадрах подразделения мотострелкового полка в результате боевой работы выбили противника с укреплённых позиций.

При отступлении противник оставил после себя следы разрушений: повреждённые здания и сгоревший транспорт.

Ранее в ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха, мотострелки вскрыли систему обороны и огневые точки противника в районе одного из населенных пунктов.

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