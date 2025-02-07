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07.02.2025 (08:30)

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Ивановских десантников нанесли огневое поражение опорным пунктам в н.п. Часов Яр

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ, выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР. Гвардейцы- артиллеристы-десантники днем и ночью работают по целям, уничтожая бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиций ВСУ в городе.

Расчеты постоянно находятся в полной боевой готовности. С получением боевой задачи они выезжают из укрытия на огневые позиции и оперативно готовят реактивную систему к ведению огня по вновь выявленным целям. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают подразделения беспилотных летательных аппаратов. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и подразделениями БпЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных дистанциях.

Результатом боевой работы становится уничтожение опорных пунктов и боевой техники украинских националистов.

В ходе боевой работы уничтожен опорный пункт с пехоты ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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