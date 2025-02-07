07.02.2025 (07:00)
Операторы БпЛА штурмового подразделения группировки войск «Южная» поразили позиции ВСУ на Кураховском направлении
На Кураховском направлении военнослужащие группировки войск «Южная» с помощью квадрокоптеров наносят удары по позициям ВСУ.
Поддерживая действия штурмовых групп, операторы беспилотных летательных аппаратов постоянно фиксируют и транслируют на пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, вооружения и боевой техники ВСУ.
После определения приоритетных целей с БпЛА осуществляются сбросы боеприпасов, которыми с высокой точностью поражаются миномётные позиции, укрытия и живая сила противника. Неоднократно выводилась из строя боевая техника противника, значительная часть из которой - иностранного производства.
Также беспилотники помогают заводить и выводить штурмовые отряды, доставляют на позиции боекомплект, продукты питания и воду, оказывают помощь при эвакуации.