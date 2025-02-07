07.02.2025 (07:00)

Операторы БпЛА штурмового подразделения группировки войск «Южная» поразили позиции ВСУ на Кураховском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы БпЛА штурмового подразделения группировки войск «Южная» поразили позиции ВСУ на Кураховском направлении

На Кураховском направлении военнослужащие группировки войск «Южная» с помощью квадрокоптеров наносят удары по позициям ВСУ.

Поддерживая действия штурмовых групп, операторы беспилотных летательных аппаратов постоянно фиксируют и транслируют на пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, вооружения и боевой техники ВСУ.

После определения приоритетных целей с БпЛА осуществляются сбросы боеприпасов, которыми с высокой точностью поражаются миномётные позиции, укрытия и живая сила противника. Неоднократно выводилась из строя боевая техника противника, значительная часть из которой - иностранного производства.

Также беспилотники помогают заводить и выводить штурмовые отряды, доставляют на позиции боекомплект, продукты питания и воду, оказывают помощь при эвакуации.

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