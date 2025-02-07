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07.02.2025 (07:00)

Операторы БпЛА штурмового подразделения группировки войск «Южная» поразили позиции ВСУ на Кураховском направлении

На Кураховском направлении военнослужащие группировки войск «Южная» с помощью квадрокоптеров наносят удары по позициям ВСУ.

Поддерживая действия штурмовых групп, операторы беспилотных летательных аппаратов постоянно фиксируют и транслируют на пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, вооружения и боевой техники ВСУ.

 После определения приоритетных целей с БпЛА осуществляются сбросы боеприпасов, которыми с высокой точностью поражаются миномётные позиции, укрытия и живая сила противника.  Неоднократно выводилась из строя боевая техника противника, значительная часть из которой - иностранного производства.

 Также беспилотники помогают заводить и выводить штурмовые отряды, доставляют на позиции боекомплект, продукты питания и воду, оказывают помощь при эвакуации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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