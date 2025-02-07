07.02.2025 (06:30)

Расчеты ударных дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили танк «Леопард» ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты ударных дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили танк «Леопард» ВСУ на Красноармейском направлении

Танк «Леопард» ВСУ был уничтожен расчётами FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Операторы, заметив цель, выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднею и переднюю части вражеской техники, поразив боевую машину и экипаж которой прятался под ней. Кроме этого, расчеты ударных дронов на оптико-волоконное поражают бронированную технику, укреплённые позиции противника, а операторы дронов с системой сброса уничтожают живую силу противника как днём, так и ночью.

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