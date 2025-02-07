07.02.2025 (06:30)
Расчеты ударных дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили танк «Леопард» ВСУ на Красноармейском направлении
Танк «Леопард» ВСУ был уничтожен расчётами FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Операторы, заметив цель, выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднею и переднюю части вражеской техники, поразив боевую машину и экипаж которой прятался под ней. Кроме этого, расчеты ударных дронов на оптико-волоконное поражают бронированную технику, укреплённые позиции противника, а операторы дронов с системой сброса уничтожают живую силу противника как днём, так и ночью.
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