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07.02.2025 (06:30)

Расчеты ударных дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили танк «Леопард» ВСУ на Красноармейском направлении

Танк «Леопард» ВСУ был уничтожен расчётами FPV-дронов алтайского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Операторы, заметив цель, выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднею и переднюю части вражеской техники, поразив боевую машину и экипаж которой прятался под ней. Кроме этого, расчеты ударных дронов на оптико-волоконное поражают бронированную технику, укреплённые позиции противника, а операторы дронов с системой сброса уничтожают живую силу противника как днём, так и ночью.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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