06.02.2025 (23:45)

Выставка «Героев родные глаза» открылась в Доме офицеров Новосибирского гарнизона

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась выставка «Героев родные глаза». На ней представлены портреты участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга.

Профессиональные художники, члены новосибирской региональной общественной организации «Творческий союз художников России» создали галерею портретных образов военнослужащих. Идейным вдохновителем и куратором выставки выступила одна из мам военнослужащего – Марина Сергеевна Федулова. Ее сын Артем погиб во время перевозки раненых военнослужащих в зоне СВО и был награжден Орденом Мужества посмертно.

На церемонии торжественного открытия выставки присутствовали родные и близкие военнослужащих участников СВО, военнослужащие ЦВО, представители общественных и ветеранских организаций региона.

«В такое непростое для страны время важно сохранение памяти об исторических событиях на примере реальных героев-земляков, которым присущи верность и любовь к Родине, самоотверженность, храбрость и справедливость. Пока мы помним наших бойцов, они всегда будут жить в наших сердцах» - отметила заместитель председателя автономной некоммерческой организации по сохранению памяти о погибших воинах «Героев родные глаза» Вера Хабибназарова.

Проект получил широкую общественную поддержку и был представлен на многих выставочных и общественных пространствах города и области. В Доме офицеров выставка будет работать до 28 февраля.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице