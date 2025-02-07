07.02.2025 (06:00)

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ из буксируемой пушки «Гиацинт-Б»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ из буксируемой пушки «Гиацинт-Б»

Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ходе ведения воздушной разведки были получены данные о скрывающемся личном составе ВСУ в укрепленном опорном пункте. Артиллерийскому расчету буксируемой пушки «Гиацинт-Б» были переданы координаты. Во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы выполнили поражение обнаруженных ангаров. Корректировка огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.

Помимо этого, на данном направлении артиллеристы активно уничтожают минометные расчеты противника, а также артиллерийские системы и боевые машины пехоты западного производства.

Расчеты «Гиацинт-Б» артиллерийского подразделения группировки «Центр» ежедневно выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых подразделений и уничтожению различных целей противника.

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