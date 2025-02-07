07.02.2025 (05:30)
Военные ремонтники группировки войск «Запад» непрерывно восстанавливают и модернизируют боевую технику в зоне СВО
В ремонтно-восстановительных подразделениях группировки войск «Запад» военные специалисты-ремонтники в круглосуточном режиме занимаются восстановлением гусеничной и колёсной боевой техники.
Военнослужащие ремонтного подразделения разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» на одном из направлений в зоне проведения СВО в ЛНР в тыловом районе оборудовали зону ремонта и обслуживания военной техники.
В импровизированном автосервисе предусмотрено практически все: посты сварки, кузовного ремонта, шиномонтаж, замаскированные площадки для автомобилей и мототехники, крытый теплый бокс для работы во время низких температур, а также склад запасных частей. Также ремонтники занимаются восстановлением и ремонтом мелкой техники – бензиновых и дизельных генераторов, тепловых пушек.
Кроме устранения поломок, военнослужащие устанавливают на военную технику комплекты динамической и противодронной защиты.
В ремонтной зоне работают настоящие специалисты, большинство из них имеет соответствующее техническое образование и опыт работы. Такой подход значительно ускоряет возвращение техники в строй, ведь мобильность для разведчиков очень важна.
Ремонтники обязательно проводят заключительные ходовые испытания бронетехники, прибывающей с передовой для обслуживания и ремонта.
В ходе «обкатки» узлы, агрегаты и механизмы эксплуатируются в режиме, максимально приближенном к боевому.
Как отмечают ремонтники, дефицита в запчастях и специализированных инструментах они не испытывают.
Работы ремонтникам всегда хватает. Стараются делать все быстро и качественно. И у них это получается.