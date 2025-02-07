07.02.2025 (05:30)

Военные ремонтники группировки войск «Запад» непрерывно восстанавливают и модернизируют боевую технику в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные ремонтники группировки войск «Запад» непрерывно восстанавливают и модернизируют боевую технику в зоне СВО

В ремонтно-восстановительных подразделениях группировки войск «Запад» военные специалисты-ремонтники в круглосуточном режиме занимаются восстановлением гусеничной и колёсной боевой техники.

Военнослужащие ремонтного подразделения разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» на одном из направлений в зоне проведения СВО в ЛНР в тыловом районе оборудовали зону ремонта и обслуживания военной техники.

В импровизированном автосервисе предусмотрено практически все: посты сварки, кузовного ремонта, шиномонтаж, замаскированные площадки для автомобилей и мототехники, крытый теплый бокс для работы во время низких температур, а также склад запасных частей. Также ремонтники занимаются восстановлением и ремонтом мелкой техники – бензиновых и дизельных генераторов, тепловых пушек.

Кроме устранения поломок, военнослужащие устанавливают на военную технику комплекты динамической и противодронной защиты.

В ремонтной зоне работают настоящие специалисты, большинство из них имеет соответствующее техническое образование и опыт работы. Такой подход значительно ускоряет возвращение техники в строй, ведь мобильность для разведчиков очень важна.

Ремонтники обязательно проводят заключительные ходовые испытания бронетехники, прибывающей с передовой для обслуживания и ремонта.

В ходе «обкатки» узлы, агрегаты и механизмы эксплуатируются в режиме, максимально приближенном к боевому.

Как отмечают ремонтники, дефицита в запчастях и специализированных инструментах они не испытывают.

Работы ремонтникам всегда хватает. Стараются делать все быстро и качественно. И у них это получается.

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