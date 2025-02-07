07.02.2025 (05:00)

Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в курском приграничье

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

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