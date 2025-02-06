06.02.2025 (23:30)

С военнослужащими мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа провели занятие по огневой и тактической подготовке

Военнослужащие мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа осваивают приемы владения оружием согласно курса боевой подготовки. Практические занятия проводятся на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

В ходе занятий бойцы отрабатывают навыки ведения огня из окопа, захват позиций противника. Особое внимание уделяется тактическому перемещению на поле боя. Каждый такой элемент бойцы, отрабатывают по несколько десятков раз, чтобы довести все действия до автоматизма.

С личным составом мотострелковых подразделений были отработан навык изготовки для стрельбы в различных положениях, стрельба на различные дистанции, а также приемы использования рельефа местности для передвижения по полю боя. Занятия проводятся с различными категориями военнослужащих под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт специальной военной операции.

Комплексные занятия для военнослужащих по контракту проходят ежедневно на общевойсковых полигонах Ленинградского военного округа.

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