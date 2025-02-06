06.02.2025 (23:00)

С военными водителями Ленинградского военного округа прошло занятие по контраварийному и экстремальному вождению

В Ленинградской области военнослужащие-водители прошли обучение контраварийному и экстремальному вождению на автодроме.

В ходе практических занятий военнослужащие освоили элементы экстремального вождения, обход препятствий, выход из заноса и вхождение в повороты на высоких скоростях, преодоления узких участков местности на автомобилях КАМАЗ и Урал.

Занятиям на практике предшествовала теоретическая подготовка и работа на тренажёрах, которые помогли военнослужащим изучить особенности экстремального и контраварийного вождения в различных метеоусловиях в дневное и ночное время.

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