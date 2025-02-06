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06.02.2025 (22:30)

Морская авиация Балтийского флота провела плановые полеты с элементами боевой подготовки

Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота успешно завершили плановые полеты, в ходе которых были проведены учения по условному бомбометанию на одном из авиационных полигонов Калининградской области.

В рамках учений вертолетчики отработали маневрирование при заходе на цели в условиях применения средств радиоэлектронного подавления условным противником. Это позволило экипажам улучшить навыки ведения воздушной разведки объектов и целей в различных условиях, включая равнинную местность и труднодоступные районы прибрежной зоны.

Кроме того, летчики сосредоточились на отработке навыков пилотирования, что является ключевым аспектом подготовки для обеспечения высокой готовности к выполнению задач в любых условиях.

Данные мероприятия направлены на повышение оперативной совместимости и эффективности действий морской авиации Балтийского флота, а также на совершенствование боевых навыков личного состава.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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