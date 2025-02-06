06.02.2025 (22:00)

Снайперы ЦВО поразили учебные цели на дистанции 1,5 км на Южном Урале

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) поразили мишени на дистанции 1,5 км в ходе занятия по огневой подготовке на полигоне Южного Урала.

Военнослужащие выполнили поиск и обнаружение целей условного противника, выбор и оборудование огневых позиций, а также стрельбу из штатных винтовок по статичным мишеням на дистанции до полутора километров. При этом для пристрелки и визуального наблюдения траектории полета пули военнослужащие применили трассирующие боеприпасы. Фиксацию поражений осуществляли с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Тренировки по стрельбе военнослужащих были затруднены из-за глубокого снега и плохой видимости в густом тумане. При этом пристальное внимание уделялось слаженности и оперативности действий снайперских пар в экстремальных условиях.

Всего к занятию было привлечено около 80 военнослужащих, а также порядка 20 инструкторов - участников специальной военной операции.

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