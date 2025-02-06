06.02.2025 (21:30)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО провели тренировку по антитеррору под Оренбургом

С военнослужащими мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) проведена тренировка по противодействию терроризму в Оренбургской области.

В ходе мероприятия военнослужащие получили сигнал от дежурной смены на усиление охраны воинской части и блокировали подходы к военным объектам. Противник попытался штурмовать контрольно-пропускной пункт, смешанные огневые группы под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А блокировали его и сосредоточенным огнем из автоматов АК-74, снайперских винтовок СВД, пулеметов «Печенег», гранатометов РПГ-7В уничтожили условного противника. Для создания боевой обстановки использовались имитационные средства.

В практических действиях приняли участие более 30 военнослужащих и около 5 единиц военной техники.

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