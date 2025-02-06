06.02.2025 (21:00)

Замаскированную группу условного противника уничтожили гранатометчики ЦВО в ходе занятий по боевой подготовке в Кузбассе

Военнослужащие гранатометных расчетов мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили группу условного противника, укрывшуюся в разрушенной постройке. Занятия прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу занятия, в обозначенном районе разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов квадракоптерного типа обнаружили группу условного противника, укрывшуюся в разрушенном здании. Координаты цели были переданы военнослужащим гранатометных расчетов, которые выдвинулись в указанный район и огнём из гранатомётов РПГ-7В уничтожили её. Стрельба велась по мишеням, имитирующим живую силу и пулеметные расчеты противника на дистанции до 600 м.

Занятие проводилось под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт, приобретенный во время выполнения задач специальной военной операции.

В занятии принимало участие более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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