06.02.2025 (21:00)
Замаскированную группу условного противника уничтожили гранатометчики ЦВО в ходе занятий по боевой подготовке в Кузбассе
Военнослужащие гранатометных расчетов мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили группу условного противника, укрывшуюся в разрушенной постройке. Занятия прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области.
По замыслу занятия, в обозначенном районе разведчики при помощи беспилотных летательных аппаратов квадракоптерного типа обнаружили группу условного противника, укрывшуюся в разрушенном здании. Координаты цели были переданы военнослужащим гранатометных расчетов, которые выдвинулись в указанный район и огнём из гранатомётов РПГ-7В уничтожили её. Стрельба велась по мишеням, имитирующим живую силу и пулеметные расчеты противника на дистанции до 600 м.
Занятие проводилось под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт, приобретенный во время выполнения задач специальной военной операции.
В занятии принимало участие более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.