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06.02.2025 (20:30)

Военные железнодорожники ЦВО отразили нападение условных террористов в Свердловской области

Военнослужащие соединения железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО) отразили нападение условных террористов на объекты военной инфраструктуры в Свердловской области в рамках проведения тренировки по противодействию терроризму.

По замыслу тренировки, условное бандформирование пыталось проникнуть на территорию воинской части с целью захвата вооружения, военной техники и боеприпасов. Получив сигнал подразделение антитеррора немедленно выдвинулось в указанную точку для блокирования и последующего уничтожения условных террористов. После выполнения полученной задачи военнослужащие дополнительно обследовали местность на наличие самодельных взрывных устройств (СВУ) и других взрывоопасных предметов.

В ходе тренировки военнослужащие отработали слаженность действий малых групп подразделения, скрытное перемещение в парах и ведение переговоров в условиях радиоподавления эфира связи.

Занятие прошло в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого использовались холостые боеприпасы, дымовые шашки и другие средства имитации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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