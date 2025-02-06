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06.02.2025 (20:00)

Военнослужащие горного мотострелкового соединения ЦВО уничтожили условного противника на полигоне Кара-Хаак

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, в ходе занятия отработали уничтожение условного противника в горах. 

По замыслу занятия, условный противник спланировал провести обходной маневр для нанесения огневого удара с фланга обороны. Передвижение было вскрыто подразделением с помощью разведывательных БЛА. Получив команду, личный состав мотострелкового подразделения организовал засаду на колонну неприятеля в горном ущелье. Дождавшись подхода условного противника в зону поражения, горные мотострелки произвели его уничтожение из автоматов АК-12, пулеметов «Печенег» и снайперских винтовок. Особое внимание на занятии уделялось отработке вопросов взаимодействия между командирами и подчинённым личным составом в резко меняющейся обстановке, исходя из опыта специальной военной операции.

В занятиях, которые прошли на полигоне «Кара-Хаак» приняло участие более 30 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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