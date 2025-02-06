06.02.2025 (19:30)
Мотострелки ЦВО уничтожили условного противника в ходе тренировки в Сибири
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тренировки на полигоне Юргинский в Кемеровской области отработали уничтожение условного противника из штатного вооружения.
В ходе проведения плановой тренировки военнослужащие выполнили задачи по уничтожению живой силы, огневых и транспортных средств «противника» из автоматов АК-74 и АК-12, пулемётов ПКТ. Мишени появлялись неожиданно и на различных дистанциях, чтобы максимально приблизить условия тренировки к реальному бою.
Кроме того, в ходе тренировки мотострелки отработали действия по оборудованию и маскировке своих позиций, а также провели разведку объектов условного противника при помощи БЛА.
Всего в мероприятии боевой подготовки были задействованы около 50 военнослужащих.
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