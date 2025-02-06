06.02.2025 (19:00)

Экипаж быстроходного десантного катера Балтийского флота уничтожил учебные морские надводные и воздушные цели

В рамках плановой боевой подготовки экипаж десантного катера «Мичман Лермонтов» Балтийского флота отработал ряд учебных задач по своему прямому предназначению в морских полигонах флота.

На первом этапе экипаж провёл корабельные учения в пункте базирования по подготовке к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы. В ходе выполнения задач боевой подготовки, экипаж десантного катера провел тренировки по погрузке техники с береговой черты, после чего осуществил переброску боевой техники на побережье морского десантного полигона Балтийского флота.

Во время выхода в море экипаж десантного катера «Мичман Лермонтов» выполнил различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия, а также провёл стрельбы по морским надводным и воздушным целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов КПВТ. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, десантный катер также провел маневрирование на предельно возможных скоростях – более 30 узлов (около 60 км/час) – с отработкой различных вариантов подхода к берегу.

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