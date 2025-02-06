06.02.2025 (18:30)

В ВКА имени А.Ф. Можайского состоялся первый совет молодых учёных академии

В преддверии Дня российской науки в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялся первый совет молодых учёных. Коллегиальный орган совета сформирован из представителей структурных подразделений академии и призван содействовать творческой, научной и производственной деятельности молодых специалистов.

Открыл совет начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук. Обращаясь к военнослужащим, он отметил, что вызовы сегодняшнего дня требуют от можайцев ещё более серьёзного подхода к научной работе, выхода на передний край научной мысли. «Сегодня вы нужны стране, нужны военному космосу! Нужны новые прорывные идеи, реализация которых перерастёт в решения, обеспечивающие безопасность нашей страны!», - обратился к молодым учёным генерал-майор Анатолий Нестечук.

Уже сейчас на каждой кафедре вуза курсанты занимаются исследованиями в конструкторских бюро. Это своевременное начало для научной деятельности создаёт фундамент для тех ребят, которые в будущем свяжут свою жизнь с тем или иным профильным направлением. Преемственность поколений и передача знаний от опытных специалистов к молодым исследователям играют ключевую роль в развитии научной мысли в академии. Такое взаимодействие позволяет курсантам участвовать в реализации идей, вносить свой вклад в перспективные разработки.

На первом совете молодых учёных академии было отмечено, что космос стал не только местом для гипотетической вооружённой борьбы. Околоземное пространство воплощает в себе возможности, которые можно и нужно использовать для побед в сражениях на земле. Навигационные данные, связь и целеполагание — всё это можно получить со спутниковых систем. В условиях стремительного развития технологий и глобальной конкуренции молодые учёные космического вуза подхватывают набранный темп и адаптируются к новым реалиям.

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