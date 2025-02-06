06.02.2025 (17:00)

Специалисты 21-го НИИИ Минобороны России провели лекцию для студентов Луганского госуниверситета

В мероприятии приняли участие руководящий и профессорско-преподавательского состава Института транспорта и логистики Луганского государственного университета им. В.Даля, а также представители 21-го Научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники Минобороны России.

Они провели лекцию для студентов 4 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры, посвящённую теме трудоустройства.

Будущие выпускники Луганского госуниверситета ознакомились с деятельностью 21-го НИИИ, проводимых научных исследованиях в сфере военной техники, возможностью для работы молодых ученых в нем и условиями карьерного роста.

В завершение лекции студенты активно задавали вопросы, касающиеся конкретных проектов, процедуры трудоустройства и перспектив развития.

Лучшие студенты были отобраны для прохождения практики в 21-м НИИИ.



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