06.02.2025 (17:00)
Специалисты 21-го НИИИ Минобороны России провели лекцию для студентов Луганского госуниверситета
В мероприятии приняли участие руководящий и профессорско-преподавательского состава Института транспорта и логистики Луганского государственного университета им. В.Даля, а также представители 21-го Научно-исследовательского испытательного института военной автомобильной техники Минобороны России.
Они провели лекцию для студентов 4 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры, посвящённую теме трудоустройства.
Будущие выпускники Луганского госуниверситета ознакомились с деятельностью 21-го НИИИ, проводимых научных исследованиях в сфере военной техники, возможностью для работы молодых ученых в нем и условиями карьерного роста.
В завершение лекции студенты активно задавали вопросы, касающиеся конкретных проектов, процедуры трудоустройства и перспектив развития.
Лучшие студенты были отобраны для прохождения практики в 21-м НИИИ.