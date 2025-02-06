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06.02.2025 (16:00)

Участник СВО провёл урок мужества для школьников Свердловской области

Военнослужащий, прибывший в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО), Александр Ахметгалеев провёл урок мужества для школьников Свердловской области. Встреча состоялась в одной из школ посёлка городского типа Бисерть.

«Школьникам было интересно с каким оружием военнослужащие выполняют задачи в зоне СВО, на каких направлениях проходила служба, сколько населённых пунктов освободило наше подразделение. За что был награждён, каждую медаль дети рассмотрели с большим интересом», - отметил военнослужащий.

Кроме того, участник СВО на примере подвигов сослуживцев напомнил юным свердловчанам значение таких слов как «мужество», «честь» и «отвага». Также Александр Ахметгалеев поблагодарил ребят за письма, которые он и другие военнослужащие регулярно получают со всех концов страны, в том числе и от бисертских школьников.

В завершении встречи учащиеся школы поблагодарили гостя за уделённое время, а также вручили партию писем со словами благодарности и поддержки в адрес защитников Отечества. Письма военнослужащий передаст сослуживцам, как только вернётся в зону спецоперации после отпуска.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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