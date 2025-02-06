06.02.2025 (18:00)

Тренировка подразделений радиоэлектронной борьбы Балтийского флота состоялась в Калининградской области

С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы флота состоялась плановая тренировка.

Военнослужащие подразделений РЭБ провели маскировку специальной военной техники, выполнили постановку радиопомех для подавления каналов управления подразделениями условного противника.

Военнослужащие подразделений РЭБ отработали метод ведения радиоэлектронной борьбы, подавив радио, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации. Для этого были задействованы все радиоэлектронные средства комплекса радиоэлектронной борьбы, которые осуществляют ведение радиоэлектронной разведки и подавления в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции помех.

Помимо этого, военнослужащие отработали специальные задачи по созданию ложных линий радиосвязи в радиосети условного противника, для прикрытия своих радиоэлектронных объектов.

В тренировке приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 5 единиц военной и специальной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице