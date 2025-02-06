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06.02.2025 (17:30)

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» проводят учение на побережье Финского залива

В ходе плановой боевой учебы расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Ленинградской военно-морской базы совершенствуют навыки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника.

С ракетчиками на побережье Финского залива проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановки.

Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов «Бал» отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

В учебных мероприятиях задействовано более 50 военнослужащих и свыше 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Особенностью берегового ракетного комплекса «Бал» является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 километров в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Учения
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