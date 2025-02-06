06.02.2025 (17:00)

В Ростове-на-Дону стартовал чемпионат ЮВО по перетягиванию каната

На базе спортивно-тренировочного центра в г. Ростов-на-Дону стартовал чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по военно-прикладному спорту (дисциплина перетягиванию каната в форме).

В рамках мероприятия, организованного отделом по физической подготовке и спорту военного округа, гости соревнований смогут увидеть противостояния между военнослужащими общевойсковых объединений ЮВО, а также соединений и воинских частей непосредственного подчинения, в том числе участниками специальной военной операции (СВО).

Основная цель чемпионата – гармоничное развитие военнослужащих, воспитание их волевых качеств, развитие ловкости, силы и выносливости, популяризация в войсках ЮВО военно-прикладных видов спорта.

Победители и призеры соревнований будут награждены кубками и медалями из рук командования военного округа

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